من البداية لـ النهاية.. تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

منذ وصوله إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضى وأزمات فريق جينيراسيون فوت بطل الدوري السنغالي تتفاقم بشأن مباراته أمام نادي الزمالك المحدد لها الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد في إياب الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا.



بطل السنغال رفع شعار التحدي والتمرد فى وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رافضا الإنصياع لأية تعليمات من الاتحاد القاري للعبة كرة القدم ضاربا عرض الحائط بخطابات الكاف الواردة بتغيير موعد ومكان مباراته أمام الزمالك استنادا إلى أسباب أمنية.



صدى البلد يستعرض أزمة مباراة نادي الزمالك وبطل السنغال من البداية للنهاية..



الهدوء الذي يسبق العاصفة



وصلت بعثة الفريق السنغالي يوم الثلاثاء الماضى إلى القاهرة بعدما كان مقررا إقامة اللقاء مساء أمس السبت على ملعب "بتروسبورت" في القاهرة من دون جمهور.



وحضرت البعثة السنغالية محملة بآمال العودة إلى داكار فى تحقيق نتيجة طيبة أمام نادي الزمالك والتأهل إلى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا فى ظل تحقيقه الفوز فى لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.



بداية الأزمة



ظهرت بوادر الأزمة بعدما تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" خطابا من اتحاد الكرة المصري بناءا على رغبة نادي الزمالك تتضمن تأجيل مباراة الإياب بين نادي الزمالك وبطل السنغال 24 ساعة ونقلها إلى ملعب برج العرب فى الإسكندرية نظرا لظروف قهرية تمر بها البلاد.



الكاف بدوره تفهم الظروف القهرية وفقا للخطابات الأمنية التى تم إرسالها عبر اتحاد الكرة المصري واستجاب لفكرة تأجيل مباراة الإياب بين نادى الزمالك وبطل السنغال ليقام اللقاء يوم الأحد بدلا من السبت ونقله من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب فى الإسكندرية.



صدام وشيك



الفريق السنغالي رفض تأجيل المباراة بين نادي الزمالك وبطل السنغال ونقلها إلى ملعب برج العرب فى الإسكندرية وأعلن التحدي وتمسك بخوض المباراة فى موعدها السابق وعلى ملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس.



ولجأ الفريق السنغالي إلى وسائل الإعلام وأعلنوا عدم تلقيهم اية خطابات فى البداية من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تفيد بإجراء أية تعديلات على مباراة الإياب مشيرين إلى أن أى تغيير فى الموعد والمكان يجب أن يكون وفقا للوائح والقوانين واخطارهم قبلها بـ 10 أيام.



أزمة ملعب التدريب



اشتعلت الأزمة بعدما رفض أمن ملعب استاد بتروسبورت يوم الجمعة الماضى السماح لفريق جينيراسيون فوت بخوض التدريبات على ملعبه نظرًا لعدم وجود حجز مسبق من جانب الزمالك.



وأغلق ستاد بتروسبورت أبواب الدخول بعد انتهاء مران نادي إنبي اليومي، ولم يتم السماح لأي فرد من بعثة جينيراسيون بالدخول لأداء أية تدريبات على ملعبه.



الأزمة تدخل نفق النجدة



مجلس إدارة نادي الزمالك بدوره طلب شرطة النجدة من أجل تحرير المحضر بعد تواجد الفريق السنغالي أمام ملعب بتروسبورت لخوض اللقاء مساء أمس السبت.



لجوء إدارة نادي الزمالك إلى تحرير محضر في شرطة النجدة لإثبات حقوقه وإرسال كافة الأوراق والمستندات الى مسئولى الكاف من أجل تجنب صدور أية عقوبات ضد القلعة البيضاء.



بطل السنغال يرفض وساطة عطار الجبلاية



توجه وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري إلى استاد بتروسبورت من أجل محاولة حل الأزمة مع إدارة الفريق السنغالي باعتباره ممثلا عن الجبلاية فى الأزمة.



عطار الجبلاية جاء محملا برسالة إلى مسئولى النادي السنغالي من أجل التهدئة وإنهاء الأزمة بشكل ودي إلا أن مساعيه قوبلت بالرفض من جانب الفريق الضيف متمسكين فى الوقت ذاته بعدم خوض المباراة.



بيان سنغالي ناري



كافة المساعي للتهدئة وإنهاء الأزمة لم ترق للنادي السنغالي ما جعله يصدر بيانا عبر موقعه الإلكتروني عن المتحدث باسمه تالا فال وجاء فيه : كان من المقرر أن نخوض حصة تدريبية الجمعة قبل 24 ساعة من المباراة كما يرد في نصوص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)".



وتابع: "بشكل مفاجئ، تلقينا رسالة من الكاف بتاريخ الجمعة 27 سبتمبر تبلغنا بإرجاء المباراة إلى الأحد 29 سبتمبر. كيف يمكن في 24 ساعة إرجاء مباراة؟ من المستحيل بالنسبة لنا أن نتمكن من خوض هذه المباراة في الإسكندرية" وحذر المسؤول من أن النادي يحتفظ بحقوقه وقال: وإذا كان ثمة حاجة إلى ذلك، سنمضي حتى النهاية لطلب أن يكون كل شيء محترما للقوانين".



نادي الزمالك يرد



نادي الزمالك بدوره رد عبر موقعه الإلكتروني وقال أن تحضيراته تقوم على أساس أن المباراة ستكون الأحد في برج العرب، ونشر النادي التشكيلة التي استدعاها مدربه الصربي ميتشو "في المباراة المقرر لها غدا الأحد على استاد الجيش في برج العرب".



كما جاء فى البيان أيضا : تعهدت إدارة نادي الزمالك بدفع كافة تكاليف سفر وتنقلات وإقامة الفريق السنغالي في برج العرب بالإسكندرية من أجل المساهمة فى إنهاء الأزمة برمتها وقامت بطرح تذاكر اللقاء أمام الجماهير.



الكاف يبرئ نادي الزمالك



كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تفاصيل أزمة مباراة الإياب بين نادي الزمالك وفريق جينراسيون فوت السنغالي وقال: نادي الزمالك أرسل عبر الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات أمنية تضمنت مرور البلاد بظروف اضطرارية طالبا فى الوقت ذاته بتأجيل مباراة الإياب الى يوم الأحد القادم بدلا من غد السبت إلى جانب نقلها من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب فى الإسكندرية.



وأضاف: تمت الموافقة من قبل كاف على طلب نادي الزمالك وتم تأجيل اللقاء ونقله إلى برج العرب بعدما إطلع على الخطابات الأمنية على غرار ما يحدث فى دول القارة السمراء التى يوجد بها ظروف قهرية تطلب خلاله التأجيل أو نقل مبارياتها إلى ملاعب أخرى لافتا إلى أن أن مراقب المباراة هو المنوط به تسلم الخطاب فى الأمور الاضطرارية إلى جانب إرسال خطابات إلى الاتحاد السنغالي أخطاره بتأجيل المباراة ونقلها الى ملعب برج العرب مشددا على أن مراقب اللقاء متواجد فى نفس الفندق الذي تتواجد به بعثة النادى السنغالي ويمكنه الكشف عن خطاب الكاف الذى تم إرساله.



وشدد على أن شرط إخطار الفريق السنغالي قبل اللقاء بـ 10 أيام فى حالة التعديل على موعد المباراة أو نقلها لا يؤخذ به فى الحالات التى تتضمن ظروف قهرية واضطرارية منوها إلى أنه يكفى إرسال فاكس إلى الاتحاد السنغالي واخطاره قبل اللقاء فى أى وقت وقال: إن فريق جينيراسيون السنغالي يقوم بتصرفات غريبة ويجب على الاتحاد الأفريقي تغليظ العقوبات في هذه الحالات لعدم تكرار تلك الحالة مجددا فى البطولة القارية.



أضاف أن نادي الزمالك يتعين عليه التواجد في أرضية ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية وفي حال عدم وصول الفريق السنغالي لخوض المباراة خلال 20 دقيقة سوف يتم إطلاق صافرة الحكم واعتباره منسحبا.