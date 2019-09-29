بـ حلق في البطن.. انتقادات لـ اطلالة ريم مصطفى الجريئة

نشرت الفنانة ريم مصطفي صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها باحدث ظهور لها .





وظهرت ريم مصطفى بهاف ستومك مشجر مكشوف البطن والصدر، ووضعت حلق البطن ، وهو ما أثار الجدل وانتقاد الصورة من قبل متابعيها.





واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها، ووضعت أحمر شفاه باللون الروز، وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها وبعض الإكسسوارات على رأسها، مما أعطاها إطلالة مختلفة.





ويشار إلى أن آخر أعمال ريم مصطفى مشاركتها فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".





فيلم "نقطة تلاقى" من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى، ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى- عليه السلام- وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.