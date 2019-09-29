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أخبار العالم

قطر تهدد: مقاطعة الدوحة تهديد وجودي لمجلس التعاون الخليجي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:56 م
لولوة بنت راشد الخاطر
لولوة بنت راشد الخاطر
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شيماء مصطفى
قالت لولوة بنت راشد الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن المقاطعة التي فرضتها دول الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين، على قطر منذ يونيو 2017، تمثل تهديدًا لوجود مجلس التعاون الخليجي.

وزعمت لولوة بنت راشد، في مقابلة مع موقع المونيتور، أن دول المقاطعة لا ترغب في الجلوس للحوار تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، ما يشكل تهديدًا لوجوده.

وأعربت لولوة بنت راشد، عن تقديرها للوساطة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مضيفة أنه كان هناك محاولات عديدة لحل الأزمة في الفترة الماضية.

لكن المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، أشارت إلى عدم وجود مثل هذه المبادرات خلال عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وكانت الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين، قد اتخذت قرارا بمقاطعة قطر، منذ يونيو 2017، على خلفية دعمها للإرهاب والمتطرفين وزعزعة الاستقرار بمنطقة الخليج، ونتج عن ذلك أزمات اقتصادية وسياسية للدوحة.
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