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اقتصاد

سليم: إلزام المطورين وتغير ثقافة العملاء ضرورة لإنجاح تنمية المشروعات

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:15 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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آمنة عبد العظيم
قال المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقارى، إن التوسع فى تنمية مشروعات عقارية صديقة للبيئة يتطلب اولا تغير ثقافة العملاء لتقبل هذه النوعية من المشروعات والتى ستكون بأسعار اعلى إلى جانب وضع شروط ملزمة ومحفزات للمطورين لاستخدامها فى مشروعاتهم.

أضاف سليم خلال كلمته بالملتقى الاول لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أن تنمية مشروعات صديقة للبيئة يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية فى مقدمتها البعد الاقتصادى حيث ترتفع التكلفة بأكثر من 10% ويصعب على الشركات إضافة تكلفة جديدة فى الوقت الذى تسعى فيه إلى خفض التكلفة لتوفير وحدات بأسعار تتناسب مع دخل العملاء.

وأشار إلى أهمية البعد الاجتماعى لهذا التوجه حيث إن ارتفاع التكلفة على المدى القريب يوفر على الدولة والعميل على المدى البعيد باستخدام تكنولوجيا موفرة وصديقة للبيئة.

كما أكد على أهمية البعد البيئي للتنمية المستدامة وعلى الدولة أن تقود هذا التوجه وتقديم حوافز للمطورين لاستخدامها وتوفير بدائل أقل تكلفة.

أوضح ان الاحصائيات تشير إلى ارتفاع متوقع فى عدد السكان بنحو 55 مليون نسمة حتى 2050 وان البنية التحتية الحالية لن تكون قادرة على استيعاب هذه الزيادة اذا استمر التعامل معها بالآلية الحالية ما يجعل التحول إلى المبانى الصديقة للبيئة واستخدام الطاقة النظيفة أمر حتمى.
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