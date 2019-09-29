نائب وزير التعليم: غيرنا نظام التلقين لطلبة الثانوية العامة

قال دكتور محمد عمر نائب وزير التربية التعليم والتعليم الفنى إن اليونيسيف والاتحاد الأوروبي من أكثر الداعمين للنظم الجديدة فى التعليم.



وأضاف عمر فى المؤتمر الصحفى الذى نظمه المجلس لإطلاق حملة أولادنا لدعم المراهقين فى مقر المجلس، أن الوزارة تؤمن بضرورة بناء الإنسان المصرى اجتماعيا وسياسيا .





وأكد أن وزارة التربية والتعليم قامت بإطلاق ثورة تعليمية وتطوير التعليم بما يتناسب مع هذه المرحلة لنخلق انسان مصرى قادر على التعامل مع معطيات العصر بما ينعكس على بناء الوطن .



وتابع: "غيرنا نظام التلقين لأطفال الثانوية واتخذنا عدة إجراءات لعدم ممارسة العنف ضد الطلاب ،وورش عمل للمعلمين"، مشددا على أهمية التعاون مع جميع منظمات للمجتمع المدنى لنصل لإنسان مصرى قوى يتمتع بالمهارات .