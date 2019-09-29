مدرس الغلابة.. حمادة يعطي دروسا خصوصية لغير القادرين بالمجان: ربنا دايما بيعوض

مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، بدأ "حمادة إبراهيم"، مدرس اللغة العربية في محافظة الشرقية، إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب غير القادرين بالمجان.





"بعض الطلاب قالوا لي إن مستواهم المادي ضعيف بسبب عجز والدهم عن العمل، فيطلبون تخفيضًا على الدرس، فأوافق في إعطاء الدروس لهم بالمجان من غير تخفيض".. يقول "حمادة" لـ "صدى البلد".





يعمل "حمادة" في مهنة التدريس منذ 5 سنوات، ويقدم الدروس الخصوصية التي يستعين بها على حوائجه في مكان ما يقوم بتأجيره شهريًا لإعطاء الدروس الخصوصية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية "متوسط الشهر لدى الطالب 60 جنيهًا، لكن اللي مش معاه بيأخد درس مثل الطلبة المقتدرين".





ويقول "حمادة"، الشاب الثلاثيني، "بعرض على الناس اللي اعرفهم شفويا، لو حد ظروفه المادية صعبة قولوا لي وانا هدرس له مجانا"، ويقوم "حمادة" بجمع الطلاب المقتدرين وغير المقتدرين في مجموعة واحدة دون تفرقة، قائلًا "كل زي بعضه حتى لايشعر الطالب غير القادر بتمييز فيتأثر نفسيا".





من أجل ذلك، تعاقد "حمادة" مع إحدى الجمعيات الخيرية الشهيرة لتقديم الدروس الخصوصية للطلاب؛ مقابل أجر مادي بسيط، وهو جانب آخر من جوانب التضامن الاجتماعي التي يقدمها "حمادة" إلى الطلبة الذين يذهبون للجمعية، يدفعون ثمن الدرس بسعر مخفض، وفي نهاية الشهر تحاسبني الجمعية الخيرية على حسب أعداد الطلاب الذين حصلوا على الدروس".





"حمادة" متزوج ويعول ولدًا وبنتًا، ويقول إن تقديم دروس خصوصية بالمجان غير القادرين لم يؤثر على دخله الشهري "ربنا بيعوض دايما بمجموعات أخرى من الطلاب، فوجود 3 أو 4 طلاب غير قادرين وسط مجموعة بها عشرين طالب مش هيأثر في أي حاجة".





يأتي ذلك، فيما يعاني حماده من أزمة العقود المؤقتة مع وزارة التربية والتعليم، فبعد أن تعاقد مع الوزارة على التدريس، استغنت عنه وزارة التربية والتعليم بعد عامين من التعاقد فيما عرف إعلاميا باسم "المعلمين المؤقتين".





ويطالب حماده وزارة التربية والتعليم بتثبيته رفقة الـ 36 ألف معلم المتعاقدين قائلا " الوزارة فيها عجز معلمين لماذا لا تثبتنا الوزارة وتسد العجز بنا".