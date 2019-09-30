بتكلفة 10 مليارات جنيه.. تفاصيل خطة مشروعات المياه والصرف الصحي بالشرقية

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب "إن إجمالي مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة تبلغ 97 مشروعا بتكلفة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه".



وأضاف غراب - في بيان يوم /الأحد/ - أن الدولة جادة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لتنفيذ تلك المشروعات لخلق بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



ووجه المهندس محمود عبد المعطى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لتلك المشروعات ودخولها الخدمة؛ لتوفير مياه نظيفة لكل مواطن وصرف صحي آمن؛ حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.



ومن جهته، قال المهندس عبد المعطي "إنه سيتم وضع خطة عمل لإسراع تنفيذ المشروعات والعمل على إزالة المعوقات لتقديم خدمة متميزة لأبناء المحافظة".