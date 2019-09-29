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أخبار العالم

الجيش اليمني: مقتل 1500 حوثي في مديرية كتاف بصعدة خلال الأسابيع الـ3 الماضية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:57 م
الجيش اليمنى
الجيش اليمنى
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أ ش أ
أفاد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بمقتل 1500 عنصر من الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الـ3 الماضية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد.

وأضاف مجلي - في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم /الأحد/ - أنه تم تدمير 250 عربة حوثية علاوة على غرفة عمليات للميليشيات، لافتا إلى التقدم المتتالي للقوات اليمنية في مديرية كتاف بإسناد طيران التحالف العربي.

وأشار إلى أن الميليشيات ليس لديها غير "الكذب والافتراءات والتنصل من اتفاق السويد وتبادل الأسرى وتلجأ إلى الدعايات المغرضة، وسيتم التخلص قريبا منها وتحرير كافة الأراضي اليمنية من قبضتها".

وأوضح المتحدث أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أصبحت اليوم ظاهرة صوتية، نافيا في الوقت ذاته أسر الميليشيات لألوية تابعة لقوات الشرعية واغتنام أسلحة وآليات، مؤكدا أن الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة في معركته لدحر الميليشيات الحوثية المسلحة.
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