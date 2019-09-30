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محافظات

شركات عالمية وواجهات جمالية.. بورسعيد تقبل على طفرة سياحية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
بورسعيد تقبل على
بورسعيد تقبل على طفرة سياحية
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أ ش أ
أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان اليوم الأحد أن المحافظة مقبلة على طفرة سياحية ؛ على خلفية ظهور المنتجعات والفنادق السياحية التي تديرها شركات عالمية متخصصة لتكون السياحة أحد وأهم محاور التنمية الأساسية في المحافظة خلال السنوات القادمة.

أوضح المحافظ - خلال تفقده سير العمل في إنشاء الشارع السياحي والترفيهي الذي يجري تجهيزه للافتتاح قريبا والواقع بين مكتبة مصر وحديقة المنتزة والمخصص للمشاه فقط ، أن الشارع السياحي الجديد الجاري العمل به يقام على أحدث أسلوب حضاري وسياحي وسيكون مقصدا لأبناء المحافظة وزوارها.
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