شركات عالمية وواجهات جمالية.. بورسعيد تقبل على طفرة سياحية

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان اليوم الأحد أن المحافظة مقبلة على طفرة سياحية ؛ على خلفية ظهور المنتجعات والفنادق السياحية التي تديرها شركات عالمية متخصصة لتكون السياحة أحد وأهم محاور التنمية الأساسية في المحافظة خلال السنوات القادمة.



أوضح المحافظ - خلال تفقده سير العمل في إنشاء الشارع السياحي والترفيهي الذي يجري تجهيزه للافتتاح قريبا والواقع بين مكتبة مصر وحديقة المنتزة والمخصص للمشاه فقط ، أن الشارع السياحي الجديد الجاري العمل به يقام على أحدث أسلوب حضاري وسياحي وسيكون مقصدا لأبناء المحافظة وزوارها.