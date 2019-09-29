"المنتجين الزراعيين" تشيد بتجربة زراعة الأرز بالأمطار الصناعية: الكيلو يحتاج 2000 لتر مياه

قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، إن زراعة الأرز لأول مرة في مصر بالأمطار الصناعية تجربة فريدة وجديدة علي الابتكار العلمي والتكنولوجي بمصر، لذا فإننا نؤيده وبشدة ، كما نؤيد أي إبداع أو تكنولوجيا جديدة في مجال الزراعة والمجالات الأخري .



وأشار "واصل" في تصريحات لـ صدي البلد ، إلي أن هذه التجربة حتي وإن كانت باهظة الثمن الآن فبعد سنوات سيتم تعميمها علي مستوي الجمهورية وسينخفض ثمنها بالطبع مما سيوفر الكثير من مياه الري خاصة ان مصر تحتاج حاليا إلي كل نقطة مياه، كما أنه سيزيد إنتاج الأرز وبالتالي يتم تحسين جودته وتصديره إلي الخارج .



وأوضح " نقيب المنتجين الزراعيين " أن مصر الآن لديها العديد من الأنظمة التكنولوجية في مجال الزراعة مثل استخدام الطاقة الشمسية في مجال الزراعة وهذا يدل علي تقدم مصر في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة .



وأكد ان زراعة الأرز بالأمطار الصناعية سيؤدي إلي فتح أسواق جديدة للأرز المصري بالخارج مما يزيد من دخل العملة الصعبة للبلاد، لافتا إلي أن زراعة كيلو الأرز تحتاج إلي 2000 لتر مياه، لذا فإن تلك التجربة إنجاز حقيقي علي أرض الواقع .