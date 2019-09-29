Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"المنتجين الزراعيين" تشيد بتجربة زراعة الأرز بالأمطار الصناعية: الكيلو يحتاج 2000 لتر مياه

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:21 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، إن زراعة الأرز لأول مرة في مصر بالأمطار الصناعية تجربة فريدة وجديدة علي الابتكار العلمي والتكنولوجي بمصر، لذا فإننا نؤيده وبشدة ، كما نؤيد أي إبداع أو تكنولوجيا جديدة في مجال الزراعة والمجالات الأخري .

وأشار "واصل" في تصريحات لـ صدي البلد ، إلي أن هذه التجربة حتي وإن كانت باهظة الثمن الآن فبعد سنوات سيتم تعميمها علي مستوي الجمهورية وسينخفض ثمنها بالطبع مما سيوفر الكثير من مياه الري خاصة ان مصر تحتاج حاليا إلي كل نقطة مياه، كما أنه سيزيد إنتاج الأرز وبالتالي يتم تحسين جودته وتصديره إلي الخارج .

وأوضح " نقيب المنتجين الزراعيين " أن مصر الآن لديها العديد من الأنظمة التكنولوجية في مجال الزراعة مثل استخدام الطاقة الشمسية في مجال الزراعة وهذا يدل علي تقدم مصر في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة .

وأكد ان زراعة الأرز بالأمطار الصناعية سيؤدي إلي فتح أسواق جديدة للأرز المصري بالخارج مما يزيد من دخل العملة الصعبة للبلاد، لافتا إلي أن زراعة كيلو الأرز تحتاج إلي 2000 لتر مياه، لذا فإن تلك التجربة إنجاز حقيقي علي أرض الواقع .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"المنتجين الزراعيين": نمتنع عن تربية المواشي لتلك الأسباب

بعد إلغاء سعر ضمان شراء القطن.. الفلاحين تطالب بإعادة النظر فى قرار الحكومة.. واتحاد الفلاحين يطالب بتصنيعه محليًا

المنتجين الزراعيين: غياب السياسة الزراعية سبب ارتفاع سعر الثوم

إنصافا للفلاح.. المنتجين الزراعيين تناشد المسئولين التوعية بالمنصة الإلكترونية للاستثمار

بعد منع إستيراده.. المنتجين الزراعيين: لدينا اكتفاء ذاتى منه.. والمستورد ردئ

بعد وقف استيراد الأرز.. الفلاحين: نطالب بتصديره قبل انهيار اسعاره.. الزراعيين: نسعى لتقليل مساحاته .. وواصل: الخطوة جاءت فى وقتها

ترشيحاتنا

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

اخبار الرياضة.. جينيراسيون يستعين بالأهلي.. المقاصة يصدم الزمالك.. مانشستر سيتي يتعاقد مع بديل جوارديولا

بعد 25 عاما على عرض لن أعيش في جلباب أبي.. مفاجأة صادمة عن عبلة كامل

فضيحة جديدة لـ قطر.. العلم الإسرائيلي يرفرف مجددا في سماء الدوحة.. فيديو

بسبب مباراة بوتسوانا.. أول اعتراض من حسام البدري لاتحاد الكرة

نصب وانسحاب في ألعاب القوى.. فضيحة عالمية تضرب قطر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون الشفاف.. زوجة تامر حسنى بإطلالة صادمة

بـ حلق في البطن.. انتقادات لـ اطلالة ريم مصطفى الجريئة

شبه هيفاء وهبى.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة