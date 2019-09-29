لدورهم فى الرعاية العلمية.. جامعة طنطا يكرم الفائزين بجائزة الإشارات المرجعية..صور

كرم مجلس جامعة طنطا اليوم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة الاشارات المرجعية للعام الجامعي 2018/2019 ، والبالغ عددهم 15 عضو هيئة تدريس بكليات العلوم والهندسة والصيدلة والزراعة والطب وطب الاسنان ، وذلك في اطار حرص الجامعة على دعم وتشجيع البحث العلمي.



وأكد الدكتور مصطفى الشيخ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ان جائزة الاشارات المرجعية تعد الأولى من نوعها في تاريخ جامعة طنطا ، وأن جامعة طنطا تعد الجامعة الثانية علي مستوي الجامعات المصرية التي تخصص مثل هذه الجائزة بما يضمن الارتقاء بالمنظومة البحثية لجامعة طنطا ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.



شمل التكريم من كلية العلوم د. أحمد عبد العظيم السباعي أستاذ الفيزياء ، و د. الرفاعي صبحي قناوي أستاذ الكيمياء ، و د. محمد لبيب سالم أستاذ علم الحيوان ، و د. مصطفى محمد الشيخ أستاذ النبات ، ومن كلية الهندسة د. عبد النبي البيومي قابيل أستاذ هندسة القوى الميكانيكية ، و د. أميرة صلاح عاشور أستاذ مساعد هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية ، و د. أحمد محمد عزمي أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربية، ومن كلية الصيدلة د. جمال محمد المغربي أستاذ التكنولوجيا الصيدلية، و د. عبد الرحيم سيد ابراهيم استاذ العقاقير المتفرغ ، و د. عبد الناصر عبد الغني الزعويلي استاذ النبات الزراعي بكلية الزراعة، و د. علي ابراهيم السيد استاذ العلاج التحفظي المتفرغ بكلية طب الاسنان، ومن كلية الطب د. عبد الحميد محمود البهنسي استاذ جراحة المسالك البولية، و د. ايمن عبد الحميد النمر استاذ الجراحة العامة، و د. سامح مصطفى رجب استاذ جراحة الانف والاذن، و د. ياسر محمد راغب استاذ التخدير والعناية المركزة.