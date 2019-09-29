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محافظات

وداعا للتعاملات الورقية.. محافظ الغربية: مركز بسيون التكنولوجي جاهز خلال أسبوع

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:46 م
محافظ الغربية:مركز
محافظ الغربية:مركز بسيون التكنولوجي جاهز خلال أسبوع
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أحمد على
تفقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية الأعمال الإنشائية بمقر مجلس مدينة بسيون والمركز التكنولوجي للوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال والتأكيد على الانتهاء منها في المواعيد المحددة.

كما تفقد مقر المركز التكنولوجي بالمبنى مؤكدًا على الانتهاء من جميع الأعمال به خلال أسبوع مع تجهيز المقر وتشغيل الأجهزة وذلك لسرعة تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين مما يمثل خطوة مهمة في طريق التحول الرقمي والقضاء على التعاملات الورقية ، من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.
.
كما تفقد مقر خدمة المواطنين وقاعة الاجتماعات والمكاتب الإدارية بالمبني .

وخلال التفقد أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة بسيون بعمل دراسة عن استكمال رصف شارع 23 يوليو بطول 1600م وذلك لما حققه الجزء الأول من رصف الشارع بطول 2.4كم أريحية للمواطنين وساهم في تنظيم السيولة المرورية بالمدينة .

كما التقى المحافظ بالمواطنين خارج المجلس حيث استمع إلى متطلباتهم موضحًا أن ملف تقنين التعديات على أملاك الدولة يأتي في صالح المواطنين وخاصة بعد تقديم كافة التسهيلات في السداد وكذا اعتماد أسعار تنافسية تحقق التوازن بين صالح المواطن وحق الدولة في استرداد أراضيها.

وداعا للتعاملات الورقية.. محافظ الغربية: مركز بسيون التكنولوجي جاهز خلال أسبوع
وداعا للتعاملات الورقية.. محافظ الغربية: مركز بسيون التكنولوجي جاهز خلال أسبوع
وداعا للتعاملات الورقية.. محافظ الغربية: مركز بسيون التكنولوجي جاهز خلال أسبوع
وداعا للتعاملات الورقية.. محافظ الغربية: مركز بسيون التكنولوجي جاهز خلال أسبوع
وداعا للتعاملات الورقية.. محافظ الغربية: مركز بسيون التكنولوجي جاهز خلال أسبوع
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