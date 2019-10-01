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فيديوجراف| زفاف هاني رمزي يثير عاصفة جدل على السوشيال ميديا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:01 م
فرح هاني رمزي
فرح هاني رمزي
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أماني نوار
أثار حفل زفاف هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق الكثير من التساؤلات لأنه مسيحي وتوجد صعوبة فى زواجه مرة ثانية نظرا لكونه متزوجا من إيطالية ولديه ابن يدعى فابيو.

ووجه طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق التهنئة إلى هانى رمزى المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطني ونشر صورا لحفل زفافه.

يذكر أن هانى رمزى كان مساعدا للمكسيكى خافيير آجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وتمت الإطاحة بالجهاز الفنى بعد وداع أمم إفريقيا التى استضافتها مصر مؤخرا.
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