جامعة بني سويف في أسبوع.. توقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء المصرية للتحول الرقمي.. إطلاق 3 مبادرات لاكتشاف الطلاب المبدعين.. تعاون في مجال خدمة المجتمع

توقيع تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

ثلاثة مبادرات حول تنشيط السياحة واكتشاف المبدعين وتشجيع القراءة بروتوكول تعاون مع نادي روتاري في مجال خدمة المجتمع









نفذت جامعة بني سويف عدة فعاليات وأنشطة هامة في الأسبوع المنقضي، والتي تضمنت توقيع بروتوكول تعاون علمي بحثي بين كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وبين وكالة الفضاء المصرية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذى تتبناه القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة .





وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن الهدف من البروتوكول تحقيق الاستفادة المثلي للإمكانات العلمية والمادية لدى الطرفين من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وكوادر علمية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية.





إضافة إلى مشاركة الطرفين في المشاريع والبحوث العلمية والمؤتمرات وورش العمل وتبادل المعلومات والخبرات والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ، علاوة على إقامة الندوات والفعاليات وبرامج التدريب المشتركة لنشر المعرفة لعلوم الفضاء .





وأضاف "حسن" أن الوكالة سوف تعمل على توفير منح لأعضاء هيئة التدريس المعاونة بنظام البعثات الداخلية، وتدريب الطلاب بالمعامل التخصصية الموجودة بالوكالة طبقا لبرامج تدريب متفق عليها .





فيما وافق مجلس الجامعة على مقترح كلية الآداب بإطلاق ثلاثة مبادرات تنموية تحت مسمي أبدأ وانطلق وأعرف بلدك وتشجيع القراءة.





وهي تهدف إلى اكتشاف الطلاب المبدعين من خلال سلسلة محاضرات وتدريب الطلاب على تصور مشروعاتهم وكيفية تمويلها ، بينما يتم تنفيذ مباردة تشجيع القراءة من خلال مسابقة كبري بين الأقسام العلمية بالكلية ، فيما تقوم مبادرة اعرف بلدك بعمل عدد من الزيارات الى المعالم السياحية بالمحافظة لتنشيط السياحة الداخلية وتعريف الطلاب بمعالم محافظهم.





كما وافق مجلس الجامعة على توقيع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري بني سويف في مجال خدمة وتطوير المجتمع المحلي .





وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من البروتوكول رفع المستوي الصحي للمواطنين والتوعية بالأمراض من خلال عمل قوافل طبية شاملة مشتركة لجميع التخصصات في فرعي الطب البشري والبيطري . إضافة الى إقامة مشروع تشجير خلال اجازة نصف العام الدراسي وبمشاركة طلاب متطوعين لزرع خمسة آلاف شجرة داخل الجامعة بالتعاون مع كلية الزراعة .



