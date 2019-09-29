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توك شو

مصدر هام للعملة الصعبة.. ستين: الخيول المصرية العربية الأصيلة ثروة قومية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:22 م
الدكتور حاتم ستين
الدكتور حاتم ستين الطبيب البيطري رئيس اللجنة البيطرية
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رامى المهدى
أكد الدكتور حاتم ستين الطبيب البيطري رئيس اللجنة البيطرية، في اتحاد الفروسية المصري سابقا، ومقدم برنامج ستين شو، أن الخيول العربية المصرية الاصيلة تمثل ثروة قومية لمصر ومن الممكن أن يتم استخدامها كمورد هام للعملة الصعبة، خصوصا وأن مصر تمتلك أهم سلالات الخيل النادرة في العالم.

أضاف ستين، أن الخيول العربية الأصيلة الموجودة في أغلب دول العالم خرجت من مصر، منوها بأن دول مثل أمريكا وروسيا تتميز بانتاج هائل من الخيول العربية الاصيلة، ولكن مصر تتميز بانتاج سلالات مصرية نادرة.

وكشف ستين خلال الحلقة الأخيرة من برنامج ستين شو المذاع على قناة المحور، أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة منتجة للخيول العربية حول العالم، ولكن مصر تتميز بانتاج السلالات المصرية الأصيلة، خاصة وان محطة الزهراء الاولى عالميا في انتاج السلالات الأصيلة ومنها انتشر الخيل العربي المصري الاصيل.

وخلال برنامج ستين شو قالت مديرة محطة الزهراء الدكتورة نجلاء رضوان أن المحطة تم انشاؤها عام 1928، تحت اسم الجمعية المصرية الملكية وتحولت بعدها الى الجمعية الزراعية المصرية وحاليا اسمها الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية (الزهراء).

وأوضحت الدكتورة نجلاء رضوان، أن محطة الزهراء لتربية الخيول هدفها الحفاظ على الدم العربي المصري للخيول، منوهة بان مصر تمتلك اجمل خيول عربية في العالم، وانتاجها يذهب منه إلى دول مثل المانيا وروسيا وأمريكا.

ولفتت إلى أن الرجوع لتاريخ الخيل العربي الموجود في الخارج سيعود اصله الى سلالات من محطة الزهراء والتي كان لها أثر إيجابي على الخيول حول العالم، وبسبب هذه المحطة تحسن نسل الكثير من الخيول حول العالم.

ونوهت بأن المحطة تجري 3 مزادات سنويا لبيع الخيول المزاد الواحد، يدر ما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري المزاد الواحد، مؤكدة أن مصر تتميز بكم هائل من الخيول العربية الاصيلة.
مصدر هام للعملة الصعبة.. ستين: الخيول المصرية العربية الأصيلة ثروة قومية
مصدر هام للعملة الصعبة.. ستين: الخيول المصرية العربية الأصيلة ثروة قومية
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