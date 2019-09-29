وجه لهم صفعة جديدة.. محمد رمضان يسخر من هذه القنوات .. فيديو

وتدور أحداث كليب "هما عايزينها فوضى" حول الأوضاع فى مصر حاليًا، التى يعلن من خلاله محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يوجه فيه صفعة جديدة للقنوات الإخوانية وللمضللين والمشككين فى وطنيته الذين روجوا أكاذيب عنه، باحتفاله عند المنصة الجمعة الماضية، بالرغم من استشهاد جنود فى أحد الكمائن الأمنية بسيناء "كمين التفاحة".وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا : "بالنسبة للأخوة المضللين اللي بيقولوا إني كنت بحتفل ومهمنيش شهدائنا في سينا والله فور معرفتي خبر الاستشهاد اعتذرت عن إكمال الاحتفالية وقرأت الفاتحة مع المليون مصري اللي في الشارع أمامي وطلبت النشيد الوطني حدادًا على الأبطال اللهم اسكنهم فسيح جناته".كما نشر مقطع فيديو من مسلسله "نسر الصعيد" يظهر فيه الضابط زين القناوى وهو يصفع احد المجرمين على وجه مشيرا الى أن هذا ما حدث بالفعل مع القنوات الإخوانية المغرضة يوم الجمعة الماضى بعد فشل مخططهم وعلق قائلا : "وده اللي حصل للقنوات المُغرضة يوم الجمعة ٢٧سبتمبر".وكان طرح محمد رمضان فيديو كليب بعنوان "هما عايزينها فوضى" والذى تخطى حاجز 2 مليون مشاهدة فى يومين بعد عرضه منذ أيام قليلة على قناته على "يوتيوب".