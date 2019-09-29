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حوادث

ننشر حيثيات وقف قرار وزير التعليم بـ الرسوب الجماعي لطلاب مدارس فنية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:12 م
محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى
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كتب محمد زهير
أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة ٦ تعليم ، أن ما استقر عليه القضاء الادارى ، من أن رقابته للقرارات التأديبية يكون حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهت اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغًا من أصول موجودة نتيجتها ماديًا وقانونيًا ، أما اذا ابتدعتها سلطة التأديب ، وكانت منتزعة من أصول غير موجودة ، كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

جاء ذلك في حيثيات حكم وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمتضمن إلغاء امتحانات مدرستى صالح عوض الصناعية المتقدمة برأس غارب ، والصناعية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر ، لما نُسب إليهما من غش جماعي لتطابق اجابات الطلاب .

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد هنداوى ، وعضوية كل من المستشارين د. محمد حسن ، عصام أبو العلا ، خالد سالم ، محمد المتولى ، إمام أبو يوسف ، محمد حسين ، أحمد السيسي ، طارق منيسي ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وبمطابقة المحكمة لأوراق الطلاب ، تبين لها هدوء الخط ، وحسن التبويب ، وسلامة التقسيم والتخطيط ، لم ينبئ عن غش جماعي، بقدر ما ينبئ عن تقارب مستوى حفظ وعاء الدراسة من مذكرات مبسطة تم اعدادها بحسب الإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الأعوام السابقة ، والتى لم يخرج منها الامتحان .

وأضافت الحيثيات ، يساند هذا الدليل تفوق الطلاب ، وما أفاد به مراقبو الأدوار وملاحظو اللجان من هدوء اللجان أثناء الامتحانات وعدم ضبط أي واقعة غش .
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