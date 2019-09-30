برلمانى: شيخ الأزهر ضرب أروع الأمثلة الإنسانية بتكفله بشقيقة الطفلة جنة

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تحية قلبية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على موقفه الإنساني رفيع المستوى بتكفله بحالة الطفلة أماني البالغة من العمر 8 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" التي توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب.





وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ضرب أروع الأمثلة الانسانية ليعطى المثل والقدوة للمجتمع بتكفله بعلاج الطفلة أماني طبيًا ونفسيًا وتعليمها وتحمل كافة نفقاتها معربا عن اسفه الشديد لهذه الواقعة الخطيرة التي هزت وجدان الرأي العام المصرى.





وطالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدنى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع الخطيرة وتوقيع أشد العقوبات على من يقومون بتعذيب الأطفال لأي سبب من الأسباب.



