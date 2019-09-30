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برلمان

برلمانى: شيخ الأزهر ضرب أروع الأمثلة الإنسانية بتكفله بشقيقة الطفلة جنة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
الدكتور احمد الطيب
الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف
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أسامة علي
وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تحية قلبية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على موقفه الإنساني رفيع المستوى بتكفله بحالة الطفلة أماني البالغة من العمر 8 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" التي توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب.

وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ضرب أروع الأمثلة الانسانية ليعطى المثل والقدوة للمجتمع بتكفله بعلاج الطفلة أماني طبيًا ونفسيًا وتعليمها وتحمل كافة نفقاتها معربا عن اسفه الشديد لهذه الواقعة الخطيرة التي هزت وجدان الرأي العام المصرى.

وطالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدنى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع الخطيرة وتوقيع أشد العقوبات على من يقومون بتعذيب الأطفال لأي سبب من الأسباب.

وكان الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قد علق على الجريمة البشعة بحق الطفلة جنة، قائلًا: "تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة "جنة"، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى" وتابع فضيلته: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم، وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء".
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