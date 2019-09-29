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أخبار البلد

السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:19 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، السياحة، الإسكان"، حيث اطلع علي الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير.

قال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي اطلع على مراحل تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف لتتواكب مع قيمة وأهمية المتحف، ومستجدات مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، والمتحف المصري بالتحرير.

وتابع مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي وتطوير قطاع السياحة ، كما استعرض الاجتماع التقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي، حيث حققت مصر رابع أعلى معدل نمو في أداء تنافسية السفر والسياحة، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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