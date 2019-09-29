وفاة أرملة بعمر 101 سنة بعد أن قذفها عامل من على الفراش .. صور

توفيت رمله بعمر 101 عامًا بعد ان قلبت من على سريرها، من قبل عامل الرعاية، لتكسر أقدامها وتلقى مصرعها إثر سقوطها العنيف.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كانت إميلي سيمز، وهي عاملة نظافة متقاعدة ، مقيمة في منزل رعاية أنترون مانور في مدينة كورنوال البريطانية، وأصبحت أكثر هشاشة بسبب تقدم سنها الكبير.



وأوضح الطب الشرعي أن عامل الرعاية بيريل ألن، الذي توفي منذ ذلك الحين لأسباب طبيعية، كان قاسيًا مع السيدة سيمز وقلبها بقوة من السرير، مما تسبب في إصابتها بكسور كارثية.



وأفادت التحقيق أن وفاة السيدة سيمز جاءت كنتيجة مباشرة لتصرفات عامل الرعاية العنيف، الذي كان يعمل في المنزل في مابي ، بالقرب من بينرين، كورنوال.