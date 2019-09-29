خبير تمويل واستثمار: الجنيه المصري حقق ثاني أفضل أداء للعملات على مستوى الاقتصاد الدولي ..فيديو

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن استقرار المجتمع ساعد على التحسن الكبير في الاقتصاد، مؤكدًا أنه مازال هناك عمل جاد يتم على أرض الواقع للوصول للمؤشرات الجيدة للاقتصاد المصري.





أضاف أستاذ التمويل والاستثمار، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجنيه حقق ثاني أفضل أداء للعملات على مستوى الاقتصاد الدولي ويأتي في ظروف صعبة للغاية خاصة في انخفاض معدلات العملات على مستوى العالم.





وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن الالتزام ببرامج الإصلاح الاقتصادي الشاق تم بنجاح ويجب المحافظة على ما تحقق والسعي نحو الأفضل دائما.



