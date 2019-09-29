للأسبوع 17.. استمرار الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في هونج كونغ ..شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر استخدام المتظاهرين فى هونج كونج زجاجات حارقة ضد الشرطة للأسبوع 17؛ وردت شرطة هونج كونج ضد المحتجين مستخدمة الغاز.





وأطلقت الشرطة أيضًا الغاز المسيل للدموع من على سطح مبنى المجلس التشريعي الذي ألحق به ناشطون تلفيات ولطخوا جدرانه بالكتابة عليها قبل أسابيع.





واتخذ المحتجون، الذين ارتدى كثيرون منهم القمصان السوداء التقليدية ووضعوا كمامات على وجوههم، من المظلات ستارا من الغاز المسيل للدموع وظلوا في أماكنهم اليوم الأحد.





وكان بعضهم يعيد إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على الشرطة في الوقت الذي حلقت فيه طائرة هليكوبتر فوق رؤوسهم.





ويعتزم المتظاهرون تنظيم المزيد من الاحتجاجات قبل احتفالات العيد الوطني للصين المقررة في أول أكتوبر لإحياء الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.