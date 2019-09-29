Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

للأسبوع 17.. استمرار الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في هونج كونغ ..شاهد

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:39 م
مظاهرات هونج كونج
مظاهرات هونج كونج
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر استخدام المتظاهرين فى هونج كونج زجاجات حارقة ضد الشرطة للأسبوع 17؛ وردت شرطة هونج كونج ضد المحتجين مستخدمة الغاز.

وأطلقت الشرطة أيضًا الغاز المسيل للدموع من على سطح مبنى المجلس التشريعي الذي ألحق به ناشطون تلفيات ولطخوا جدرانه بالكتابة عليها قبل أسابيع.

واتخذ المحتجون، الذين ارتدى كثيرون منهم القمصان السوداء التقليدية ووضعوا كمامات على وجوههم، من المظلات ستارا من الغاز المسيل للدموع وظلوا في أماكنهم اليوم الأحد. 

وكان بعضهم يعيد إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على الشرطة في الوقت الذي حلقت فيه طائرة هليكوبتر فوق رؤوسهم.

ويعتزم المتظاهرون تنظيم المزيد من الاحتجاجات قبل احتفالات العيد الوطني للصين المقررة في أول أكتوبر لإحياء الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالغاز والمطاطي.. شرطة هونج كونج تفرق المحتجين في الصين .. فيديو

هونج كونج: أعمال العنف التى تخللت التظاهرات تدفع المدينة على طريق اللاعودة

تجدد الاشتباكات في هونج كونج واعتقال 29 شخصا

شرطة هونج كونج تطلق قنابل غاز لتفريق محتجين

محتجون في هونج كونج يشعلون النار قرب مركز شرطة

زعيمة هونج كونج: العنف لن يحل المشاكل

ترشيحاتنا

تحرك قوي من كاف لإنقاذ مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

نيابة شربين تقرر إيداع أماني شقيقة جنة إحدى دور الرعاية

بسبب شكلها.. دينا الشربيني تثير أزمة في كواليس البعض لا يذهب للمأذون مرتين

أول تعليق لمدير مكتب ولي العهد على مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

5 أساطير يصدمون عشاقهم بقرار اعتزال كرة القدم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر مكشوف.. درة تتألق ..والجمهور: ارحمينا

فريق واما يكشف عن مفاجأة جديدة لـ الجمهور

بـ الشيفون الشفاف.. زوجة تامر حسنى بإطلالة صادمة