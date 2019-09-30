بعد إطلاقها في الإسكندرية .. مالا تعرفه مبادرة المسئول الحكومي المحترف



شهدت محافظة الإسكندرية، أمس ، إطلاق فعاليات مشروع "المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف"، والذي يتم بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة.



وأكد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، في كلمته دعم جميع القيادات للمتدربين، وضرورة أن يكون تطبيق هذه المبادرة بالإسكندرية بداية قوية للإصلاح الإداري ومواجهة التحديات التي تواجه المحافظة.



وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم وإعداد مسئول حكومي على قدر عال من الكفاءة والفاعلية، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من نقل التجربة للإسكندرية مثل باقي المحافظات التي تمت بها المبادرة وهي القاهرة والجيزة وبورسعيد.



ولفت نائب محافظ الإسكندرية إلى أنه تم مراعاة التنوع في الاختيار بين المتدربين لحدوث تكامل بين كافة الفئات والخبرات، مطالبا جميع العاملين الملتحقين بالبرنامج بضرورة الاستفادة القصوى من المحتوى التدريبي للبرنامج، وتطبيق ذلك على بيئة العمل لديهم.



وشدد "جمال"، على ضرورة نقل الخبرات التي سيتم الحصول عليها خلال البرنامج إلى زملائهم بالعمل لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج والتغلب على كافة التحديات ووضع حلول للمشكلات.

