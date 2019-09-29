تدريبات خفيفة بالكرة لخماسي الأهلي

خاض خماسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أليو ديانج وأحمد فتحي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق عصر اليوم الأحد.



وجاء خضوع الخماسي لتدريبات خفيفة بالكرة في إطار البرنامج الموضوع لهم بعد مشاركتهم أساسيين في مباراة كانو سبورت التي أقيمت أمس في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء القادم على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.