اعرف موعد الافتتاح.. بهججة رهان Cairo show في اللي عليهم العين

اختارت Cairo show فريق البنات الغنائي "بهججة " لبطولة أحدث مسرحياتها " اللي عليهم العين " والتي تحدد افتتاحها يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري وهي مسرحية غنائية كوميدية للشباب للمخرج اللامع محسن رزق ومن تأليف حاتم حسين .



وحسبما يقول مجدي الهواري الشريك المؤسس بـ Cairo show فإن اختيار الفريق الشاب "بهججة " رهان فني جديد ثقة في أن لديهم كل مقومات النجاح بعدما حققته الفرقة بأغنياتها الحيوية المميزة التي تحمل حسًا شعبيًا يمتزج بخفة الظل والموسيقى الحديثة والروح الانتقادية الساخرة ، ويضم فريق "بهججة" الذي تأسس عام 2015 " سمر جلال " و " شروق الشريف " و "وئام عصام " وتنضم إليهن الفنانة الشابة "منة عرفة " في بطولة هذا العمل أمام النجمين "خالد سرحان" و "ليلى عز العرب " و الفنانين " أحمد بسيم " و ياسر الطوبجي.



تدور أحداث "اللي عليهم العين " حول رجل الأعمال المحب للمال والنفوذ "شقائق بك النعمان" الذي توفيت زوجته وتركت له 4 بنات: "أوكيد " - شروق الشريف - المهووسة بالسوشيال ميديا والموضة و "نرجس " – وئام عصام – مدمنة المخدرات وأغاني المهرجانات و "أقحوان" – سمر جلال – التي تتعامل مع الحياة علي أنها ولد وليست فتاة و "زنبق" – منة عرفة – المثقفة العدمية .. وحين يتم ترشيح "شقائق النعمان " لمنصب مرموق يكتشف أن أسلوب حياة بناته سيكون عائقًا أمام توليه المنصب ويدرك أنه لا يعلم شيئًا عن حياتهن الخاصة فيقرر الاقتراب من عالمهن السري بمساعدة مديرة المنزل "ورد " – ليلى عز العرب – لإصلاح أسلوبهن حسبما يتصور هو ..وحين يحدث ذلك يجد الجميع أنفسهم في مواجهة مفاجآت غير متوقعة تصل إلي ذروتها في اليوم المقرر فيه إعلان ترشحه للمنصب رسميًا .

بنات فريق "بهججة" يعتبرن أن هذه المسرحية أهم فرصة حصلن عليها حيث يقمن ببطولة عرض كبير جنبًا إلي جنب مع كبار النجوم الذين يقدمون مسرحيات Cairo show كالفنان الكبير يحيي الفخراني ونجم الكوميديا محمد هنيدي .. وتقول "سمر جلال" أنها تخرجت من كلية فنون جميلة قسم ديكور وبدأت مع فريق مسرح الكلية كمغنية وممثلة ثم عملت كمصممة عرائس ومخرجة بينما تقول "شروق الشريف " إنها عازفة ناي ومغنية وبدأت مشوارها مبكرًا في سن العاشرة ، أما "وئام عصام" فقد درست السينوغرافيا في كلية الفنون الجميلة ثم درست فنون الأداء تمثيلا وغناءً ورقصًا إلي جانب الرسم والتصوير وقد انضممن جميعًا إلي فرقة "بهججة" التي أسهها الملحن ايمن حلمي وقدم من خلالها إحياءً لفن المونولوج بطريقة عصرية

مسرحية "اللي عليهم العين " تضم 15 أغنيةً و استعراضًا من تأليف حاتم حسين و ألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقي وتصميم مصطفي حجاج .. وقد صمم ديكوراتها كريم مهدي والأزياء نيفين رأفت وهي تعرض في حفلات الماتينيه الخامسة مساءً علي مسرح Cairo show بالتجمع الخامس بينما تعرض مسرحية "الملك لير " للنجم الكبير يحيي الفخراني في حفلات السواريه علي المسرح نفسه .