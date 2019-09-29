قبل مؤتمر المحافظين.. آلاف البريطانيين يتظاهرون ضد سياسات بوريس جونسون.. صور

خرج الآلاف من البريطانيين، اليوم الأحد، في تظاهرة، وسط مدينة مانشستر، في الوقت الذي يعقد حزب المحافظين مؤتمره السنوي.



ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا، للمتظاهرين وهم يحملون شعارات ولافتات ضد حزب المحافظين وإجراءات التقشف التي سقطت فيها البلاد.



ونظم المواطنون المظاهرة رفضا للتقشف والخروج من الاتحاد الأوروبي، والدفاع عن الديمقراطية، قبل عقد حزب المحافظين مؤتمره السنوي.



وأطلق المتظاهرون، بالونا ضخما يشبه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فى سماء مدينة مانشستر، كما أقاموا عرضا ينتقدون فيها السياسات التي يقوم بها جونسون.



كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، جدد، اليوم الأحد، عزمه على تنفيذ بريكست مهما كلف الأمر في 31 أكتوبر المقبل، قبل افتتاح مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر.



ومن المقرر أن يعلن حزب المحافظين عن موقف صريح وموحد بشأن بريكست خلال المؤتمر الذي يستمر لأربعة أيام.