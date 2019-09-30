صرف التموين مؤقتا .. اعرف الأوراق المطلوبة لتظلم المستبعدين بالقاهرة



تستقبل مكاتب تموين القاهرة تظلمات المستبعدين من التموين في الفترة بين 19 سبتمبر 2019 وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المستبعدين تسجيل طلبات تظلمات التموين 2019.



وافتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مكتب تموين مدينة نصر أمس بعد الانتهاء من تطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة الالكترونية في إطار التعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.



وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل بالتعاون مع وزارة التموين على رفع كفاءة مكاتب التموين والبالغ عددها بالقاهرة حوالي 75 مكتباً تم تطوير 9 مكاتب منهم وذلك بتزويدها بأجهزة الحاسب المتطورة والشبكات مع توفير التدريب اللازم للعاملين بها مما يساهم في سرعة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في يسر وسهولة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.



وأشارت وزارة التموين إلى أن الهدف من عملية تطوير المكاتب التموينية تنقية البطاقات التموينية واستهداف الفئات المستحقة مع إعداد قاعدة بيانات سليمة والعمل على توفير تكافل اجتماعي متميز.



وأضاف وزير التموين أن الوزارة تبحث حاليًا من خلال لجان البحث أكثر من 400 ألف تظلم وفي حالة زيادة مدة البحث عن 21 يوماً من تقديم طلب التظلم يتم صرف التموين للمواطن بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من بحث تظلمه وتحديد مدى استحقاقه من عدمه.



كما أكدت الوزارة خلال الافتتاح على العاملين بالمكتب ضرورة تقديم المساعدة للمواطنين وعلى المواطن أن يقدم كافة المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على حصته التموينية .





وننشر لكم الأوراق المطلوبة للمتظلمين :

المستبعدين بسبب ارتفاع المرتب الحكومي أو المعاشات، يتم تقديم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل، برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهري، بالإضافة إلى أي صورة للبطاقة التموينية المراد تفعيلها".



المستبعدون بسبب جمارك عالية إحضار شهادة من الجمارك تفيد بقيمة ما يدفعه من جمارك، بالإضافة إلي بطاقة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



المستبعدون بسبب ارتفاع قيمة الضرائب ، عليهم إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا.



المستبعدون بسبب ارتفاع شريحة استهلاك الكهرباء يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهري وإحضار إيصالات الكهرباء لأصحاب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري.



أما المستبعدون بسبب ارتفاع استهلاك فاتورة المحمول، يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.



أما المستبعدون بسبب ارتفاع المصاريف الدراسية، يتم تقديم شهادة معتمدة من التعليم توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن. والمستبعدون بسبب امتلاك سيارة أو أكثر يتم تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة.



