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أخبار العالم

الحوثي تدعى أسر آلاف من الجيش السعودي.. وأول رد من الرياض

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:58 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، الموالية لإيران، مقطع فيديو زعمت أنه لأسرى من الجيش السعودي في عملية هي الأكبر لها منذ اندلاع الحرب.

وقالت مليشيات الحوثي إنها استهدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده المملكة في المنطقة الحدودية بين البلدين، في محور نجران؛ بحسب "بي بي سي".

ويظهر الفيديو هروب بعض الأفراد واستسلام بعضهم الآخر، وتزعم المليشيات إنهم من القوات السعودية.

وادعى المتحدث باسم الجماعة الإرهابية أن المليشيا دمرت ثلاثة ألوية عسكرية، إلى جانب معداتها ومعظم قواتها وقادتها، إضافة إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة، فضلا عن أسر الآلاف، وقتل وجرح المئات، من بينهم عدد من ضباط وقادة الجيش السعودي.

ومن جهة أخرى، كشف الباحث السياسي السعودي سليمان العقيلي، عن أن الذين عرضت مليشيا الحوثي صورهم على أنهم أسرى، هم في الحقيقة مجرد مزارعين، وليسوا جنودا.

وأشار العقيلي إلى أن ما نشرته الحوثي ليس أكثر من عمليات مفبركة كعادتها.
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