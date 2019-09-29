"وسيم السيسي": المؤامرات ضد مصر بدأت منذ زمن طويل بسبب موقعها الاستراتيجي

قال الدكتور وسيم السيسى، عالم المصريات وأستاذ جراحة المسالك البولية، أن تاريخ المؤامرة على مصر بدأ منذ زمن طويل، بسبب تمتعها بموقع إستراتيجي هام على الخريطة العالمية فهي رمانة الميزان في المنطقة بأكملها.



موضحًا أن مصر صنعت التاريخ بحضارتها العريقة منذ آلاف السنين، وهي التي علمت العالم كل مجالات الحياة كالطب، الهندسة، العلوم والفنون.



وأضاف أن مصر تواجه تحديات كبيرة من الداخل والخارج، فعلينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون مع الدولة بكافة أجهزتها لمواجهة هذه المؤامرات والتحديات، ودحر الإرهاب والتطرف وكشف الحقائق وتغيير الصورة السلبية المعكوسة عن الوطن.



جاء ذلك في فعاليات اللقاء التثقيفي الذي نظمته جامعة سوهاج تحت عنوان " المؤامرة علي مصر، الطب عند القدماء المصريين"، بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى جانب عمداء الكليات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة ورجال الدين والمجتمع المدني بالمحافظة.



وفي بداية كلمته رحب رئيس جامعة سوهاج، بالعالم الكبير الذي يملك الكثير من المعلومات عن تاريخ مصر وما مرت به من اعتداءات ومحاولات لاسقاطها، وتوجه إليه بخالص الشكر والتقدير لتحمله مشاق السفر لكي يلتقي بأبناءنا الطلاب ليستفيدوا من علمه وخبرته،



لافتًا إلى أن الجامعة حريصة علي تنظيم تلك اللقاءات التثقيفية لتعظيم الفكر لدى الطلاب، وتعريفهم بهوية بلدهم الغالية مصر، وكم التحديات التى تواجهها من الداخل والخارج منذ زمن بعيد، ليصبحوا قادرين على مواجهتها وعدم الإصغاء للشائعات، مؤكدًا أن مصر وشعبها ستظل علي قلب رجل واحد لحماية الدولة المصرية.



وقال الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري والمشرف علي طلاب من أجل مصر، أنه تم تنظيم هذا اللقاء إيمانًا بدور المفكريين والخبراء فى تعريف الشباب وتثقيفهم وتوعيتهم بعراقة بلدهم الغالية مصر وهويتها، مؤكدًا علي أن مصر ليست فقط دولة تاريخية، بل دولة فريدة من نوعها علمت العالم الحضارات وصدرت كل ماهو جديد، كما حث النعماني الطلاب في كلمته علي الشعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن والمحافظة على ممتلكاته وحمايته من الأعداء .



وفي السياق نفسه أوضح الدكتور عمر الحادي منسق أسرة طلاب من أجل مصر أن الأسرة تضم قيادات طلابية مميزة ومدربة قادرة علي تقديم العديد من الخدمات داخل وخارج الجامعة، مضيفًا أن الندوة تعد إحدي الفعاليات التي ينظمها طلاب من أجل مصر علي مدار العام، وذلك من أجل تثقيف وزيادة وعي ومعرفة الطلاب بكل مايدور حولهم من قضايا، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي تهدف إلى خدمة المجتمع .

