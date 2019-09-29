بعد زيادة الحد الأقصى إلى 40 ألف جنيه .. أوراق وقيمة الاشتراك بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية لأول مرة

أعلن اتحاد المهن الطبية عن الاوراق المطلوبة لعمل اشتراك مشروع علاج الأعضاء وأسرهم لأول مرة، ولابد من حضور العضو أو من ينوب عنه لمقر المشروع بالقاهرة والمحافظات وذلك لاستيفاء الأوراق المطلوبة.



وذلك بعد قرار مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ، برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب عام الأطباء، والأمين العام لنقابة الاطباء البيطريين الدكتور السيد عبيد،زيادة الحد الاقصي للعلاج من 25 ألف جنيه ليصبح 40 ألف جنيه، أي بزيادة 60% من عام 2019 إلى 2020.



- صورة كارنيه النقابة - وصورة بطاقة الرقم القومي.



- صورة من سداد اشتراك النقابة للعام الحالي ( صورة إيصال- بيان خصم من الراتب)



- صورة حديثة لكل عضو (يستثني الأطفال أقل من 3سنوات )



- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها صورة بطاقة الرقم القومي عقد زواج شهادة ميلاد .... الخ)



- الأبناء ۱۸ عاما فأكثر( صورة كارنية الكلية للأبناء إقرار عدم زواج البنات)



- صورة شهادة المعاش للأرملة من قسم المعاشات بالاتحاد.

