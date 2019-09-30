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محافظات

40 عاما وميتشجان الأمريكية .. اعرف قصة أقدم سيارة في جامعة بنها .. شاهد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:32 ص
أقدم سيارة في جامعة
أقدم سيارة في جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
قد يرى البعض أن الموضوع ليس بالأهمية الكبرى ، لأنه ليس حدثا ضخما أو ممتلكات غير مستغلة تثير التساؤلات ، ولكنه في جوهره مهم لأن هناك الكثير من الحالات المتشابهة داخل المؤسسات والمصالح الحكومية ، والتي في النهاية تدخل في إطار الحفاظ على المال العام.

هذه قصة سيارة عمرها يزيد عن 40 عاما داخل كلية الزراعة بجامعة بنها ، ورغم مرور كل هذه السنوات فالسيارة معطلة وفى مكانها تخطف أنظار الجميع وتبحث عن صاحب لها.

الحكاية بدأت عندما قام الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بجولة تفقدية بكليتي الزراعة والطب البيطري بقطاع مشتهر ، ضمن جولاته المستمرة عقب توليه رئاسة الجامعة.

وخلال تفقده مزرعة كلية الطب البيطري شاهد رئيس الجامعة سيارة قديمة معطلة وغير مستغلة ، وبسؤاله عن السيارة تبين أنها تابعة لكلية الزراعة ومتواجده في هذا المكان منذ سنوات طويلة.

وعلى الفور أعطي رئيس الجامعة تعليماته بسرعة التعامل مع السيارة وفحص أوراقها وتاريخها للبدء في التصرف فيها، ومن خلال الفحص والاستعلام عن تاريخ السيارة تبين أنها ماركة فورد 6 سلندر موديل 1980 والمهداة من جامعة ميتشجان الأمريكية والتي تم الإفراج عنها عن طريق جمرك بورسعيد إفراج مؤقت بالقيد رقم 306 بتاريخ 25/2/1981 لحين صدور الإفراج النهائي.

وبدوره خاطب الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة الدكتور محمد معيط وزير المالية باقتراح بيع السيارة بالمزاد العلني من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لصالح مصلحة الجمارك وذلك حرصا من الجامعة علي إتباع صحيح أحكام القانون وكل ما يلزم للحفاظ علي المال العام.

فيما أرسلت وزارة المالية خطابا للجامعة جاء فيه " أنه بدراسة الموضوع من قبل المختصين بمصلحة الجمارك في ضوء قرار الخزانة رقم 46 لسنة 1963 بشأن لائحة الإفراج المؤقت عن البضائع المستوردة أو المصدرة لصالح الجهات الحكومية ونظرا لتعذر تحديد قيمة السيارة لعدم الاستدلال علي الملف الخاص بها لانقضائها ما يقرب لـ 40 عاما من تاريخ الإفراج ومن ثم فإن تقدير قيمتها سيتوقف علي إجراء معاينة لها والموافقة علي تشكيل لجنة مشتركة من (مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية وكلية الزراعة بجامعة بنها) لتحديد قيمة السيارة وقت الإفراج عنها عام 1981 (جديدة) علي درجة التقريب لتحديد الضرائب المستحقة عليها وكذلك قيمتها حاليا ليتسني للجامعة إما سداد الضريبة لصالح مصلحة الجمارك حفاظا علي مستحقاتها عن السيارة وفي هذه الحالة يحق للجامعة التصرف فيها حسبما تشاء أو إعادة تصديرها للخارج وبالتالي انقضاء الالتزام المقرر عليها بسداد الضريبة عنها أو بيعها بالمزاد العلني من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لصالح مصلحة الجمارك.

من جانبها وافقت جامعة بنها على ترشيح أمين كلية الزراعة بالجامعة للإشتراك في أعمال لجنة تحديد قيمة السيارة حتى يتم التصرف فيها وبيعها حفاظا على المال العام.
40 عاما وميتشجان الأمريكية .. اعرف قصة أقدم سيارة في جامعة بنها .. شاهد
40 عاما وميتشجان الأمريكية .. اعرف قصة أقدم سيارة في جامعة بنها .. شاهد
40 عاما وميتشجان الأمريكية .. اعرف قصة أقدم سيارة في جامعة بنها .. شاهد
40 عاما وميتشجان الأمريكية .. اعرف قصة أقدم سيارة في جامعة بنها .. شاهد
40 عاما وميتشجان الأمريكية .. اعرف قصة أقدم سيارة في جامعة بنها .. شاهد
40 عاما وميتشجان الأمريكية .. اعرف قصة أقدم سيارة في جامعة بنها .. شاهد
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