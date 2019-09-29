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أخبار البلد

إنها رحمة.. حملة توعوية جديدة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:02 م
مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
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محمد شحتة
أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حملة توعوية بعنوان "إنها رحمة" بداية من غد الاثنين؛ إحياءً لقيم الرحمة بالطفل، والعطف عليه، ورعايته، وتذكيرًا بحقوقه على والديه ومجتمعه.

يأتي هذا في إطار حرص الأزهر الشريف على ترسيخ القيم الإنسانية بين أبناء الوطن، ونبذًا لمظاهر العنف والقسوة في التعامل مع الطفل.

ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

كما يمكن التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في مواقيت العمل الرسمية.


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