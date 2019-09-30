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برلمان

بعد إطلاق برنامج فرصة.. برلماني: يوفر فرص عمل جديدة للشباب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:25 ص
فرصة عمل جديده في
فرصة عمل جديده في انتظارك
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حسن رضوان
أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود وزارة التضامن الإجتماعي للتمكين الاقتصادي التي تجلت في إطلاق برنامج "فرص" لمساعدة الأشخاص الذين لديهم ظروف مؤقتة تمنعهم عن العمل، معقبًا:" هذا البرنامج سيفتح سوق عمل جديد لشريحة معينة من المواطنين".

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا البرنامج يعالج حالات معينة من البطالة التي لا تستطيع العمل بسبب ظروف مؤقتة سواء كانت صحية أم غير ذلك، فضلا على أنها فرصة للقضاء على نوع من أنواع البطالة الموجود بالمجتمع وتوفير وسيلة للكسب الحلال.

يأتي ذلك بعد أن أكد الدكتور عاطف الشبراوي ، مستشار وزارة التضامن الإجتماعي للتمكين الاقتصادي، أن الحكومة المصرية عادة ما تضع برامج ما يطلق عليها منظومة الحماية الاجتماعية .

وأضاف الدكتور عاطف الشبراوي ، خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع عبر فضائية " الأولى " ، اليوم الأحد ، ان الحماية الاجتماعية تمثل مظلة يقع تحتها عدد من الأفراد تعرضوا إلى ظروف معينة ، قد يكون العجز عن العمل ، ظروف اقتصادية مؤقتة ، أو إمراة مطلقة و غيرها .

وأكد أن برنامج فرصة يساعد الأشخاص الذين لديهم ظروف مؤقتة تمنعهم عن العمل ، ويشترط أن يكون هذا الشخص ليس لديه مصدر دخل آ آخر دائم ، لا يكون موظف بالحكومة أو القطاع الخاص ، ليس لديه ملكيات لأنشطة تجارية .
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