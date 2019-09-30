من السقوط في البلاعة إلى وقوع السور.. مدارس تحصد أرواح التلاميذ



العام الماضي

وخلال العام الماضي، أصيب طفل بمدرسة ليسيه الحرية بالزمالك، عقب سقوط جرس المدرسة النحاسي والذي يزن 100 كيلو على رأسه، ليصاب على اثرها بشرخ فى الجمجمة، ونقل إلى مستشفي قصر العيني لتلقي العلاج.



حوادث للطلاب





وكانت الحادثة الأبرز، سقوط سقف "اسبستوس" أعلى سور مبنى بالدور الخامس لمدرسة منارة الشرق الخاصة التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة، فوق طلاب الصف السادس الابتدائي، ما تسبب في وفاة طالب وإصابة 6 آخرين.



وفيات الطلاب





وتوفى الطفل يوسف محمد، اثر سقوط زجاج نافذة بأحد فصول مدرسة عمار ياسر الابتدائية بالمطرية، عليه مما تسبب في ذبح رقبته، إلى جانب سقوط بوابة مدرسة الزغيرات الابتدائية بمركز النخيلة، مما أسفر عن مقتل طالب أثناء لعبه بالفسحة.



شكاوي أولياء الأمور





وأعلنت حملة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" تلقى عشرات الشكاوى من أولياء أمور الطلاب بمختلف المدارس الحكومية والخاصة بتردى الخدمات بالمدارس وانعدام الصيانة لعدد كبير منها.



وكان محتوي أبرز الشكاوي "سوء حالة المدارس بسبب عدم الصيانة، ومدارس بها شروخ وآيلة للسقوط، وبها فصول خشبية الأسقف، ومدارس مكدسة ودورات مياة غير مؤهلة".





وطالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التعليم والمسؤولين بالنظر في الشكاوى والتأكد منها والعمل على حلها والمرور علي كل المدارس على مستوى الجمهورية، للتأكد من سلامة البنية التحتية لها وعدم وجود أى إهمال فيها.



اهتمام الوزارة





وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعطى تعليمات بتشكيل لجان، قبل الموسم الدراسي، للمرور على المدارس لتحديد المخالفات التي تؤثر على السلامة الفنية وحياة الطلاب، وأن يتم إيجاد بديل لها ونقل الطلاب لمدارس خاصة مجاورة أو نقلهم لمدارس حكومية.



مطالب بالرقابة





من جانبه طالب النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة المراجعة الكاملة للبنية التحتية لكل المدارس الحكومية والخاصة من جانب هيئة الأبنية التعليمية المتعلقة بعوامل الأمن والسلامة، و التصدى لهذا الإهمال الموجود فى المدارس.



المرور والعقوبة





وناشد الجهات المعنية بضرورة حصر كل المدارس على مستوى الجمهورية ، من خلال وجود متابعة شهرية أو ربع سنوية لها للتأكد من سلامة البنية التحتية لها وعدم وجود أى إهمال فيها ، وتوقيع عقوبة على كل مدير مدرسة مهمل وان يتم تحويله إلى وظيفة إدارية.



طلب إحاطة





كما تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن ضرورة تطوير ورفع البنية التحتية للمدارس بالقرى والمحافظات المختلفة



وأوضح أن "مشكلة المدارس المصرية لا تتوقف عند العجز في اعداد المدارس وكثافة الفصول أو حتى النقص في أعداد المعلمين، ولكن المشكلة الاكبر وجود مدارس تعاني من بنى تحتية ضعيفة ببعض المناطق، حتى أن الأبواب والشبابيك لا تغلق وكراسي متهالكة.



يذكر أن عدد التلاميذ يبلغ 23.2 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي ، وعدد المدارس 11.5 ألف مدرسة بالتعليم ما قبل الابتدائي بالتربية والتعليم، و يوجد 12 ألف مدرسة بالتعليم الاعدادي بالتربية والتعليم، و3.5 ألف مدرسة بالتعليم الثانوي العام بالتربية والتعليم، حسب الارقام الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

مع مطلع العام الدراسي الجديد شهدت إحدى مدارس محافظة الغربية، سقوط طفل في بالوعة مفتوحة، ولكن تم انقاذه، كما سقطت البوابة بمدرسة على بن ابى طالب الابتدائية بإدارة نبروه بالدقهلية على إحدى التلميذات في الصف الثالث الابتدائي أثناء مرورها بجانبها، لتدق هذه الحوادث التي شهدها الأسبوع الأول من العام الدراسي الحالي، جرس إنذار مبكر حول المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها تهالك البنية التحتية في بعض المدارس وإهمال أعمال الصيانة في البعض الآخر.