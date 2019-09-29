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مرأة

خلّي بالك.. الإنفلونزا هذا الشتاء مميتة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:48 م
الأنفلونزا
الأنفلونزا
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نهى حمدي
أيام ويبدأ موسم الشتاء وتبدأ أكثر الأمراض المعدية التي تصاب بها الغالبية العظمى من البشر وهي الإنفلونزا، والتي لا يمر أي شخص بفصل الشتاء دون ان يصاب بفيروس الإنفلونزا.

ومهما كلف الشخص نفسه لتفادي الإصابة بالإنفلونزا فلن يجدي ذلك شيئا أو يفيده للوقاية منها، فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن أفضل طريقة لحماية نفسك أو أطفالك من الإصابة بالإنفلونزا هي الإصابة بمرض إنفلونزا، خاصة إذا كنت معرضًا لخطر كبير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أوضحت الدراسة أن فيروس الإنفلونزا هذا العام من أشد الأنواع التي تؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان كما حدث في استراليا مؤخرًا، حيث بلغ عددهم 722 وفاة ، أي ضعف العدد الطبيعي. الأطفال دون سن الخامسة تعرضوا لأضرار بالغة.

وأضافت أنه من الجيد الحصول على التطعيم عاجلًا وليس آجلًا، لتفادي الإصابة بالنوع الثقيل من الانفلونزا.
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