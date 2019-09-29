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تعليم

جامعة بنها تزف بشرى سارة لـ عمالها بالتزامن مع بدء العام الدراسى

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:11 م
جامعة بنها تزف بشرى
جامعة بنها تزف بشرى سارة لـ عمالها بالتزامن مع بدء العام
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إبراهيم الهوارى
وافق مجلس جامعة بنها في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات على صرف منحة 600 جنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة إنه جار الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها والعاملين بالمستشفيات الجامعية وبمختلف درجاتهم الوظيفية على أن يتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة.
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