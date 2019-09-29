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مرأة

بـ جاكيت بدلة فقط.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة من أمريكا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:42 م
جميلة عوض
جميلة عوض
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رنا عصمت
شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها من خلال حضورها لقاء من مهرجان الرؤية الجديدة السينمائي بأمريكا.

وتألقت الفنانة جميلة عوض، بإطلالة مثيرة مرتدية جاكيت بدلة سوداء فقط وشراب شيفون باللون الأسود، وانتعلت معه حذاء طويل "بوت"جلد اسود ،وهو ما تماشى مع إطلالتها الجريئة والأنيقة.

واعتمدت على ترك شعرها الطويل، واستغنت عن وضع المكياج وهو ما نال إعجاب متابعيها معلقين:"ماشاءالله عليكي ..ايه القمر ده ".
بـ جاكيت بدلة فقط.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة من أمريكا
بـ جاكيت بدلة فقط.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة من أمريكا
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