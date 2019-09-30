رئيس الحركة الوطنية يشكل لجنة لإدارة أمانة الحزب بالإسكندرية

قرر المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية تكليف "عبد الإله عبد الحميد الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، وخالد العوامي أمين الإعلام والمتحدث الرسمي، ومدحت محمد نبيل أمين مساعد القاهرة وعضو الأمانة العامة، بالإشراف علي أمانة الحزب بالإسكندرية بالتنسيق مع اللجنة السابق تشكيلها من الأمين العام للحزب.



كما قرر الشاهد تكليف مدحت محمد نبيل كمسئول اتصال من اللجنة المركزية وبين اللجنة المشكلة لتيسير الأعمال بأمانة الحزب بالإسكندرية.



وجاء نص القرار كالاتي :



قـــــــــــرار رقـــــم ( 51 ) لسنة 2019

- بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته .

- وبناء على ما عرضه علينا الامين العام المساعد و أمين التنظيم .

- وبناء على قرار رقم (46) لسنة 2019 والمتضمن قيام الأمانة العامة المركزية بالإشراف علي أمانة الحزب بالإسكندرية.

تقــــــرر

المادة الأولي : تكليف السادة الآتية أسمائهم :

- أ / عبد الإله عبد الحميد الأمين العام المساعد وأمين التنظيم

- أ / خالد العوامي أمين الإعلام والمتحدث الرسمي

- أ / مدحت محمد نبيل أمين مساعد القاهرة وعضو الأمانة العامة



بالإشراف علي أمانة الحزب بالإسكندرية بالتنسيق مع اللجنة السابق تشكيلها من الأمين العام للحزب وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا في تسيير الأعمال.



المادة الثانية : يكلف أ / مدحت محمد نبيل كمسئول إتصال من اللجنة المركزية وبين اللجنة المشكلة لتيسير الاعمال بأمانة الحزب بالإسكندرية.