Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس الحركة الوطنية يشكل لجنة لإدارة أمانة الحزب بالإسكندرية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
أسامة علي
قرر المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية تكليف "عبد الإله عبد الحميد الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، وخالد العوامي أمين الإعلام والمتحدث الرسمي، ومدحت محمد نبيل أمين مساعد القاهرة وعضو الأمانة العامة، بالإشراف علي أمانة الحزب بالإسكندرية بالتنسيق مع اللجنة السابق تشكيلها من الأمين العام للحزب. 

كما قرر الشاهد تكليف مدحت محمد نبيل كمسئول اتصال من اللجنة المركزية وبين اللجنة المشكلة لتيسير الأعمال بأمانة الحزب بالإسكندرية.

وجاء نص القرار كالاتي :

قـــــــــــرار رقـــــم ( 51 ) لسنة 2019
- بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته .
- وبناء على ما عرضه علينا الامين العام المساعد و أمين التنظيم .
- وبناء على قرار رقم (46) لسنة 2019 والمتضمن قيام الأمانة العامة المركزية بالإشراف علي أمانة الحزب بالإسكندرية.
تقــــــرر
المادة الأولي : تكليف السادة الآتية أسمائهم :
- أ / عبد الإله عبد الحميد الأمين العام المساعد وأمين التنظيم
- أ / خالد العوامي أمين الإعلام والمتحدث الرسمي
- أ / مدحت محمد نبيل أمين مساعد القاهرة وعضو الأمانة العامة

بالإشراف علي أمانة الحزب بالإسكندرية بالتنسيق مع اللجنة السابق تشكيلها من الأمين العام للحزب وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا في تسيير الأعمال.

المادة الثانية : يكلف أ / مدحت محمد نبيل كمسئول إتصال من اللجنة المركزية وبين اللجنة المشكلة لتيسير الاعمال بأمانة الحزب بالإسكندرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرية المصرى يستعد لانتخابات الشيوخ والمحليات بافتتاح مقرات جديدة

المؤتمر يفتتح أمانة الحزب بالشهداء.. ويعقد مؤتمرا جماهيريا بمركز قويسنا

«المصريين الأحرار» يناقش منظومة التعليم والإعلام السياسي

بعد التشكيل الجديد.. عابد يترأس اجتماع 4 أمانات مركزية لحزب مستقبل وطن

أمين عام الحركة الوطنية يشكل لجنة لإدارة وتسيير أعمال الحزب بالإسكندرية

ترشيحاتنا

بدون أدوية .. علاجات سريعة تخلصك من التهاب الحلق لن تكلفك جنيهين

رد فعل مرتضى منصور .. خالد الغندور يكشف سيناريو ما بعد خطاب الكاف الصادم .. فيديو

شاهد مسرح الجريمة.. هنا قتل اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان

لقطة مثيرة للجدل.. دينا الشربينى وتامر حبيب على شاطئ الجونة وحلا شيحة بـ المايوه

بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا

تيسيرات لـ المستبعدين من بطاقات التموين لتقديم التظلمات.. اعرف المطلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة

بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة

Motorola RAZR يظهر قبل نهاية 2019.. بشاشة قابلة للطي.. صور