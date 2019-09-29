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أخبار العالم

تتزعمها توكل كرمان .. لجان إلكترونية قطرية تركية تستهدف السعودية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:58 م
توكل كرمان
توكل كرمان
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أحمد قاسم
كشفت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الأحد، أن حكومة قطر وتركيا استدعت الناشطة اليمنية الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابي، توكل كرمان، يوم 24 سبتمبر الجاري في قصر الوجبة بالدوحة، بهدف الاستماع لنتائج لقاءاتها في الاجتماع السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل بالمكسيك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الحكومة القطرية، قولها إن توكل كرمان كلفت من قبل النظام القطري بالمشاركة التنسيق للحملة المقررة لإثارة موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، والتشكيك بنزاهة القضاء السعودي ودعم المواطنين المغرر بهم بالخارج لوجستيا وإعلاميا.

وطبقا للمصادر فقد تم تكليف كرمان بالاستعانة بشخصيات حقوقية وحاصلة على جوائز دولية، لعقد عدة مؤتمرات بشكل متزامن في عدة دول، إلى جانب استضافة برامج حوارية تناقش الموضوع في عدة منصات.

وتستعد كرمان وما يسمى بـ"ديوان لندن" المدعوم قطريا للإشراف على عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام السفارات السعودية في عدة دول، بدعم مالي من قطر وتخطيط من تركيا.

وتشير المصادر المقربة من حكومة الحمدين، أن قطر وتركيا تستعدان لتنفيذ هجمات إلكترونية عن طريق جماعات قرصنة تم التنسيق معها، تستهدف مواقع حكومية في المملكة لوضع صور لخاشقجي.

كما تم تكليف عدد من المواطنين المغرر بهم بالخارج بالإشراف على تغطية إعلامية واسعة في مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحسوبة على قطر وحلفائها، مع تداول وسوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج أفلام ومقاطع وبثها في وسائل التواصل بعدة لغات.
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