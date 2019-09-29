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سيارات

شاهد .. دودج تشالنجر بجنوط عملاقة و ألوان جذابة متغيرة.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:12 م
صدى البلد
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كريم عاطف
عالم السيارات المعدلة ممتلئ بأغرب التغييرات والتصاميم التي يمكن تخيلها، من أغربهم ربما هي سيارات Donk، والتي تعبر عن سيارات بجنوط أكبر بكثير من الجنوط القياسي.

هذه السيارات في المعتاد هي موديلات سيدان أمريكية قديمة بعجلات أضخم من 30 إنش مع ظهور بعض السيارات الجديدة في الساحة مؤخرًا، آخرهم هذه الدودج تشالنجر المملوكة لكوري جونز.

السيارة تسير فوق جنوط عملاق 34 إنش بطلاء براق في عدة ألوان وظلال بناء على الزاوية التي تنظر إليه منها، مع انتقال اللون من الأخضر إلى الذهبي والبنفسجي وإلى الأزرق، مع مصابيح أمامية LED خاصة كذلك.

كما قام صاحب السيارة بتغيير داخليته كذلك ووضع جلود جديدة وإضاءة LED محيطية يمكن التحكم فيها عبر تطبيق في الجوال وسقف نجمي مستوحى من رولز رويس كذلك.



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