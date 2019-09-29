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مرأة

تعرف على المدة التي تحتاجها الجروح لتلتئم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:03 م
التئام الجروح
التئام الجروح
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نهى حمدي
قبل الخضوع لأي عملية جراحية يشغل المرضى أسئلة كثيرة ومخاوف أكثر من بينها أن يصبح مكان الجرح مشوهًا وغير ملتئم، وقد يكون التفكير في هذه النقطة سببًا في امتناع البعض عن إجراء العمليات الجراحية، وحتى يطمئنوا، يمكن لمرضى الجراحة الآن اكتشاف ما إذا كانوا معرضين لخطر الندبات الشديدة بعد إجراء العملية الجراحية وذلك بفضل اختبار الحمض النووي البسيط.

فقد يستغرق الفحص الأول من نوعه أقل من دقيقة وهو خالٍ من المخاطر تمامًا، وبعد أسبوع تكون النتائج جاهزة ويمكن أن تشير إلى ما إذا كانت هناك فرصة منخفضة أو عالية لندبة غير طبيعية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعد الندوب علامة طبيعية لإصلاح الجلد عندما تلتئم الجروح ، يتم إطلاق مواد كيميائية تؤدي إلى تكوين أوعية دموية وخلايا جلدية جديدة ، وتغلق الجرح وتمنع العدوى من الدخول.

على الرغم من أنها قد تكون حمراء فمع مرور الوقت تصبح معظمها شاحبة ومستوية وغير مرئية تقريبًا، وقد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى عامين.

بينما تظل بعض الندوب مرفوعة وقد تتسع وتعرف باسم الندبة الضخامية عادة بسبب الإجهاد أو تلف الجلد أثناء عملية الشفاء.

ومع ذلك فهناك القليل من المرضى تحدث عملية الشفاء لهم بطريقة غير طبيعية وهناك إنتاج مفرط من الكولاجين بروتين الجلد ، مما يؤدي إلى ما يعرف باسم ندبة الجرواني، هذه الندوب حمراء وسميكة ومرتفعة ، وقد تكون أكبر بكثير من الجرح الأصلي.


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