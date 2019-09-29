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تعليم

ننشر أجندة مهرجان "قادرين نعملها" بجامعة عين شمس

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:13 م
صدى البلد
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ياسمين سامي - كريم ناصر
تنظم جامعة عين شمس حفل الكورال الغنائي بالجامعة يوم الثلاثاء المقبل الموافق أول أكتوبر في تمام الساعة 6 مساءً، ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد والذي يقام تحت شعار "قادرين نعملها".

من المقرر ان يقام على خشبة المسرح العديد من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة، حيث يتم عرض مسرحية ضليلة الحمار يومى ٢ و٣ من أكتوبر، ويتم عرض مسرحية الحذاء المثقوب تحت المطر يومى ٧ و٨ أكتوبر، كما يليها عرض مسرحية" تريفوجا" على مدار يومى ٩ و١٠ من أكتوبر، وتقام جميع العروض على خشبة مسرح رعاية شباب الجامعة فى تمام السادسة مساءً.

تهدف الفاعليات المختلفة للمهرجان أن يجد كل طالب المجال الذي يستهويه حتى ينخرط منذ اليوم الأول في الحياة الجامعية ويتعرف على كافة الأنشطة التي من شأنها صقل شخصيته وتحقيق التوازن المطلوب فيها من خلال الجمع بين الحياة الأكاديمية و الأنشطة بمختلف أنواعها.

يذكر أن عرض مسرحية " تريفوجا" لطلاب كلية الحاسبات حاز جائزة أفضل عرض مسرحي بمسابقة الاكتفاء الذاتى بالجامعة العام الماضي، ومن المقرر أن يشارك بمهرجان طنجة الدولى المسرح الجامعى.
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