طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى حيث إنها الوجبة الأشهر فى مصر؛ لأنها مفضلة وتتميز بطعمها اللذيذ، وتحتوى على لحم مفروم مع بهارات وتقدم مع خضراوات طازجة، لذلك العديد من السيدات يردن أن يحصلن على طريقة سريعة ومميزة؛ من أجل إعداد تلك الوجبة الدسمة فى بيوتهن، لذلك نرصد لكم فى السطور التالية طريقة عمل الحواوشي الاسكندرانى.





طريقة عمل الحواوشي الاسكندرانى.. المكونات





مكونات العجين:-





- 4 أكواب دقيق

- ملعقة ونصف خميرة

- علبة زبادى أو "لبن بودرة

- ملعقة ونصف سكر

- 2 كوب ماء دافئ

- رشة ملح

- ربع كوب زيت





مكونات الحشو :-





- كيلو لحمة مفرومة

- رشة ملح

- رشة سكر

- بصل

- فلفل أخضر

- معلقة بهارات لحمة

- حبة البركة





طريقة عمل الحواوشي الاسكندرانى





- نبدأ بمكونات الحشو حيث يتم تقطيع البصل والفلفل إلى قطع صغيرة جدا ويُفضل أن يتم فرومهما





- ثم نخلط المكونات مع اللحم المفروم جيدا





- نقوم بعجن اللحمة مع البهرات والبصل والفلفل، باليد ثم تركها لمدى ساعة حتى تأخذ اللحمة مذاقها من البهارات والخضروات





- أما بالنسبة للعجين نضع الخميرة والسكر فى وعاء ثم نقوم بالتقليب جيدا، ثم نحضر وعاء آخر ونضع فيه كلا من الملح والدقيق والزبادى والزيت ثم نضع فوقها خليط الخميرة، ونقوم بعدها بسكب الماء الدافئ ببطء، ونقوم بالعجن جيدا.





- نقوم بترك العجينة حتى تختمر فى مكان دافئ.





- وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى كور متساوية، ثم نقوم بفرد كلا واحدة على حد





- بعد فرد العجين نضع اللحمة المفروم ونقوم بتقفيل العجين على الجانبين، وهكذا مع باقى العجينة





- ثم نقوم بتحضير صنية مدهونة بالزيت ونترك بها العجين المحشو، لعدة دقائق على أن يتم رش حبة البركة على الوجه





- نضع الصينية فى الفرن على حرارة 180 درجة والانتظار إلى ان يستوى الحواوشي



