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برلمان

بشرى للمصريين .. انخفاض أسعار السيارات الفترة المقبلة لهذا السبب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:07 م
انخفاض اسعار السيارات
انخفاض اسعار السيارات في مصر
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حسن رضوان
علق سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، استضافة القاهرة مطلع الأسبوع المقبل وفدًا من كبرى الشركات الكورية يضم 20 شركة عالمية في مختلف القطاعات الصناعية، للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري، معقبًا:" بشرى سارة حول تخفيض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة الكورية تتميز بصناعة السيارات،  حيث إنها حققت نموًا كبيرًا جدًا في جميع منتجاتها حول العالم وبالأخص في السيارات والأجهزة الالكترونية مثل هواتف سامسونج وغيرها، فضلا عن وجود استثمارات مباشرة أو مشاركة بين الدولة وهذه الشركات او مع رجال الاعمال المصريين في افتتاح مصانع وشركات توفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار النائب أيضا إلى أن نزول سعر الدول منذ بداية العام جنية و30 قرشًا يؤكد انخفاض كبير في أسعار المنتجات والسلع بجميع انواعها التي يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن تعافي قطاع السياحة في مصر ونمو الصادرات وإيجاد بدائل محلية للواردات، وذلك يؤكد أيضا بشرة للمواطن المصري في انخفاض الأسعار.

يأتي ذلك بأن أن تم الإعلان عن استضافة القاهرة مطلع الأسبوع المقبل وفدا من كبرى الشركات الكورية يضم 20 شركة عاملة في مختلف القطاعات الصناعية، للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري واجتماعات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 7-9 أكتوبر.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير التجارة والصناعة، ويون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، حضر اللقاء أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى.

كما انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 29-9-2019، بمنتصف تعاملات اليوم في 10 بنوك، بعد أن سجل سعر الدولار استقرارا في بداية التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة.

الدولار ينخفض فى 10 بنوك
سجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة نحو 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك المصرى الخليجى:
وشهد الدولار انخفاضا فى بنوك "المصرى الخليجى ، قناة السويس،الاهلى ، مصر " 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.
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