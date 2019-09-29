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منوعات

قُتل بسلاحه الخاص .. ضابط شجاع يتلقى رصاصة مميتة خلال مطاردته مجرما

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:12 م
صدى البلد
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أحمد شريف
نعت شرطة نيويورك أحد ضباطها بعد أن أصيب برصاصة قاتلة في الرأس من مسدسه الخاص، حين كان يصارع مشتبها به على الأرض خارج مشروع سكني في برونكس في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت الشرطة إن الضابط براين مولكين ، 33 عامًا ، وشريكه كانا يحاولان القبض على مشتبه به والذي لم يكشف عن اسمه في حوالي الساعة 12:30 صباحًا بالقرب من منازل إيدنولد في شارع إيست 229.

وخلال هذا الوقت كان يحاول المشتبه به الهروب بعد أن واجه ثلاثة ضباط شرطة آخرين خرجوا من سيارة دورية لاستجوابه.

عندما تدخل مولكين وشريكه لملاحقة المشتبه به ، بدأ "صراع عنيف" على الأرض بين الشرطي والمشتبه به ، حسبما ذكرت الشرطة.

واندلع إطلاق النار وأصيب مولكين ثلاث مرات ، ربما بسلاحه الخاص ، بينما كان يتصارع على الأرض مع المشتبه به الذي كان مسلحًا أيضًا.

وقالت المصادر إن الضابط أصيب برصاصة في الرأس والصدر والساقين، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

وتوفى الضابط المخلص بعد أن نقل إلى المركز الطبي فور اصابته بالاعيرة النارية.

وفي الوقت نفسه ، قام خمسة ضباط ، في الموقع أيضًا، بتفريغ أسلحتهم وقتل المشتبه يه، الذي وصف بأنه رجل يبلغ من العمر 27 عامًا وكان تحت المراقبة حتى عام 2022 بسبب اعتقال له علاقة بالمخدرات العام الماضي، وفقًا لصحيفة نيويورك.
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