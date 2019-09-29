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أخبار البلد

"مصر للطيران" تشارك فى الاحتفال بالعام الأربعين لتوأمة مدينتي القاهرة وفرانكفورت

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:04 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
شاركت مصر للطيران ممثلة في مكتب فرانكفورت برئاسة وائل الدمرداش فى الاحتفال بالعام الأربعين لتوأمة مدينتى القاهرة وفرانكفوت.

حضر الاحتفالية السفير خالد طه قنصل مصر العام بالسفارة المصرية بمدينه فرانكفورت وعمدة مدينه فرانكفورت بيتر فراندمان .

بـــدأت الاحتفالية بالإعلان على ترام مدينة فرانكفورت والذي قاده العمدة بنفسه حتى مقر الاحتفالية معربا عن سعادته بهذه المناسبة. كما حضر الاحتفالية رئيس الجالية المصرية بفرانكفورت.
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