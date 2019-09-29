رئيس وزراء المجر: ستظل دولتنا عضوا بالاتحاد الأوروبي وليس لدينا خطط بالمغادرة

أكد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن بلاده ليس لديها خطط لمغادرة الاتحاد الأوروبي.



وأضاف أوربان - خلال تصريحات بمؤتمر حزبه الحاكم "فيدس – الاتحاد المدني المجري" أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الأحد/ - أنه يتعين على الدول الأعضاء الواقعة شرقي وغربي التكتل إيجاد تسوية بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي.



وفي إشارة واضحة إلى انتقاد بعض الدول الأعضاء بالتكتل لسجل المجر المتعلق بسيادة القانون، شدد أوربان "هذه بلادنا، وطننا وحياتنا ولا يمكن لأي أشخاص آخرين سوى المجريين اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر".