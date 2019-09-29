Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء المجر: ستظل دولتنا عضوا بالاتحاد الأوروبي وليس لدينا خطط بالمغادرة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:08 م
فيكتور أوربان
فيكتور أوربان
Advertisements
ا ش ا
أكد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن بلاده ليس لديها خطط لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أوربان - خلال تصريحات بمؤتمر حزبه الحاكم "فيدس – الاتحاد المدني المجري" أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الأحد/ - أنه يتعين على الدول الأعضاء الواقعة شرقي وغربي التكتل إيجاد تسوية بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي.

وفي إشارة واضحة إلى انتقاد بعض الدول الأعضاء بالتكتل لسجل المجر المتعلق بسيادة القانون، شدد أوربان "هذه بلادنا، وطننا وحياتنا ولا يمكن لأي أشخاص آخرين سوى المجريين اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر".
Advertisements

ترشيحاتنا

الداخلية: القضاء على 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء.. تفاصيل وصور

بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل

تطورات جديدة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال

بـ حلق في البطن.. انتقادات لـ اطلالة ريم مصطفى الجريئة

بـ الشيفون الشفاف.. زوجة تامر حسنى بإطلالة صادمة

دهس صاحب حبل مشنقة صدام حسين في لندن.. اغتيال أم قضاء وقدر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

بـ جاكيت بدلة فقط.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة من أمريكا