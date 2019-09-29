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توك شو

تنسيقية الأحزاب: هناك حرب ممنهجة لتزييف وعي المصريين.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:09 م
إبراهيم الشهابى عضو
إبراهيم الشهابى عضو تنسيقية شباب الأحزاب
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حمزة شعيب
قال إبراهيم الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هدف التنسيقية خلق حالة حزبية متوازنة على أرضية وطنية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «تنسيقية شباب الأحزاب تمثل حالة حزبية عاقلة لديها برامج وأهداف، لا تسعى لتحصيل مكاسب من مواقفها، وهدفها بناء نظام سياسي متوازن قائم على المعارضة الواعية»، متابعا: «في حاجة لتنمية وتعزيز الحياة السياسية المصرية».
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