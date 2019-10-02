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فيديوجراف| شروط الحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:26 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، الجمعة، أنه سيتم إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى.

وستكون رسوم التأشيرة 400 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني إلى 140 ريالًا، لتصل القمة الإجمالية إلى 440 ريالًا.

بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يومًا من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة العربية السعودية 90 يومًا لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يومًا خلال السنة الواحدة.
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