تنبيه عاجل من المعهد الفني للتمريض بالأزهر التخصصي للطالبات الجدد

أعلن المعهد الفنى للتمريض التابع لمستشفى جامعة الأزهر التخصصى، عن مد فترة اختبارات القبول حتى غدا الإثنين.



وأضاف المعهد في بيان له، أن اختبارات القبول عقدت اليوم وحضرت مجموعة من الطالبات لأداء الامتحان النفسي، منوها أن هذه المجموعة من الطالبات لم يحضرن امتحان السمات الشخصية مع العلم أن الامتحانات اليوم كانت واحد تحريري وإثنين شفوى.



وتابع: غياب الطالبات عن امتحان السمات الشخصية سوف يؤدى إلى حرمانهم من القبول في المعهد فعليه فقد قرر المعهد الفنى للتمريض مد الإمتحانات إلى الغد لإعطاء فرصة إلى الطالبات المتخلفات عن حضور امتحان السمات الشخصية إلى الغد وفى حالة عدم حضورهن سوف يعتبرن من المرفوضات من القبول.

